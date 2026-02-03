Actualitate

Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică

Debitele vor fi mai scăzute pe majoritatea râurilor din România în luna februarie 2026.  Prognoza hidrologică pentru luna februarie indică un regim hidrologic general situat sub media multianuală, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Potrivit sursei citate, în cele mai multe zone ale țării, debitele râurilor se vor încadra între 50-80% din mediile lunare multianuale, cu unele valori mai ridicate (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Olt (partea superioară), Bistrița, Trotuș, Buzău, Prahova, Ialomița și pe cursul superior al Prutului.

Valori mai mici (30-50%) se vor înregistra pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Râmnicul Sărat, afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.

În bazinul superior al Jiului se vor înregistra valori peste mediile lunare, iar cele mai scăzute (sub 30%) vor fi în bazinul râului Bârlad.

În această lună, formațiunile de gheață precum gheața la maluri, podurile de gheață, curgerile de năboi și sloiuri sau blocajele de ghețuri vor fi prezente în special pe râurile din zona montană a nordului, estului și centrului țării, cu extinderi și intensități variabile în funcție de evoluția temperaturilor și a precipitațiilor.

Aceste prognoze de lungă durată vor fi actualizate prin prognozele de scurtă durată. Dacă se anticipează posibilitatea depășirii COTELOR DE APĂRARE, vor fi emise avertizări hidrologice pe baza situației hidrometeorologice actuale, au precizat hidrologii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

3 februarie 2026 | 16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

3 februarie 2026

De

16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore Salvatorii au intervenit, în prima zi a acestei săptămâni, pentru gestionarea celor peste 1.600 de solicitări primite din partea populației, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În acest interval de timp, echipajele SMURD au gestionat cele […]

Citește mai mult

Actualitate

10 februarie 2026 | Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 februarie 2026

De

Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern” Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat că, pe 10 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, angajații primăriilor din aproximativ 1.300 […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste medie și episoade de precipitații abundente. Prognoza meteo actualizată

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

3 februarie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste medie și episoade de precipitații abundente. Prognoza meteo actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 3 februarie 2026, actualizarea estimărilor meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026. Analiza confirmă că în următoarele 4 săpătămâni valorile termice vor fi […]

Citește mai mult