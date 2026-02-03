Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică
Debitele vor fi mai scăzute pe majoritatea râurilor din România în luna februarie 2026. Prognoza hidrologică pentru luna februarie indică un regim hidrologic general situat sub media multianuală, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.
Potrivit sursei citate, în cele mai multe zone ale țării, debitele râurilor se vor încadra între 50-80% din mediile lunare multianuale, cu unele valori mai ridicate (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Olt (partea superioară), Bistrița, Trotuș, Buzău, Prahova, Ialomița și pe cursul superior al Prutului.
Valori mai mici (30-50%) se vor înregistra pe râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Râmnicul Sărat, afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea.
În bazinul superior al Jiului se vor înregistra valori peste mediile lunare, iar cele mai scăzute (sub 30%) vor fi în bazinul râului Bârlad.
În această lună, formațiunile de gheață precum gheața la maluri, podurile de gheață, curgerile de năboi și sloiuri sau blocajele de ghețuri vor fi prezente în special pe râurile din zona montană a nordului, estului și centrului țării, cu extinderi și intensități variabile în funcție de evoluția temperaturilor și a precipitațiilor.
Aceste prognoze de lungă durată vor fi actualizate prin prognozele de scurtă durată. Dacă se anticipează posibilitatea depășirii COTELOR DE APĂRARE, vor fi emise avertizări hidrologice pe baza situației hidrometeorologice actuale, au precizat hidrologii.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
