Care va fi în 2026 cuantumul contribuției vârstnicilor din Alba Iulia beneficiari ai serviciului de îngrijire la domiciliu
Care va fi noul cuantum al contribuției vârstnicilor din Alba Iulia beneficiari ai serviciului de îngrijire la domiciliu
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare ale Serviciului de îngrijire la domiciliul pentru persoane vârstnice administrat de către Direcția de Asistență Socială Alba Iulia.
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea stabilirii contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 6/2026 din 14 ianuarie 2026 privind actualizarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, precum și a nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Prin acest act normativ au fost actualizate standardele de cost aplicabile serviciilor sociale, inclusiv cele aferente serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, aspect care impune revizuirea contribuției beneficiarilor, în conformitate cu noile reglementări în vigoare.
Contribuția beneficiarilor Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 260/29.06.2023 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, modificată prin HCL nr. 312/2023.
Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice are o capacitate de 35 de locuri și se adresează persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență, determinate de degradarea sau pierderea autonomiei personale. Încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependență se realizează pe baza criteriilor prevăzute în Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1311/2024, prin Fișa de evaluare socio – medicală care cuprinde evaluarea statusului funcțional, senzorial și psiho -afectiv al persoanei vârstnice.
Se propune stabilirea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu pe bază de procente, se mențin procentele și treptele de venituri din hotărârile de consiliul local anterioare și se majorează costul/oră respectiv de la 36 de lei la 56,3 lei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
