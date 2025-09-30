Care este data la care se dau pensiile în octombrie 2025: Când intră banii pe card și când îi aduce poștașul
Care este data la care se dau pensiile în luna octombrie 2025: Când intră banii pe card și când îi aduce poștașul
Milioane de persoane din România, dar şi din străinătate aşteaptă cu nerăbdare, deja, să încaseze pensia aferentă lunii în curs, respectiv luna octombrie.
Pensionarii primesc pensiile conform unui calendar specific, care este folosit lună de lună, diferențiat între cei care primesc banii prin poștă și cei care îi primesc pe card.
Pensionarii primesc pensiile în două etape, în funcţie de modalitate de primire pentru care au optat. Pentru cei 2.500.000 de pensionari care primesc pensiile prin poștă, banii au început deja să fie livrați de poștași încă de pe 1 octombrie, iar postaşii au la dispoziţie pânâ pe 15 octombrie să împartă banii pensionarilor. Atfel spus, cei care încă apelează la serviciile Poştei Române primesc pensia în prima parte a lunii, în timp ce pensionarii care primesc pensia pe card încasează banii spre mijlocul lunii.
Când intră pensia pe card în octombrie 2025
Casa Națională de Pensii Publice a confirmat calendarul oficial al viramentelor pentru pensii în această lună, fără întârzieri, dat fiind faptul că 1 octombrie cade într-o zi lucrătoare.
CNPP a anunțat că pensia plătită prin cont bancar, pe card, va fi virată pe 10 octombrie 2025, respectiv vineri, zi lucrătoare, ceea ce asigură o disponibilitate punctuală a sumelor în conturile beneficiarilor. Pentru pensionarii aflați în străinătate, plata începe din 20 octombrie 2025.
Ce se întâmplă dacă nu sunteți găsit acasă
Potrivit CNPP, dacă pensionarul nu este găsit la domiciliu:
La mandate poștale, banii și documentul de plată pot fi ridicate de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare de la data de plată. În lipsa ridicării, pensia revine la casa teritorială de pensii.
Pentru plățile pe card, talonul mov este păstrat la oficiul poștal până la ultima zi lucrătoare a lunii, după care este arhivat pe o perioadă de 24 de luni. Ca și în cazul alocațiilor, beneficiarul sau împuternicitul poate solicita transmiterea acasă.
Cum se obţine dreptul la pensie
Potrivit documentului, dreptul la pensie se obţine după minim 15 ani de contribuţii, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, şomajul, deportarea, prizonieratul sau detenţia politică). Totodată, urmează să se egalizeze treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani.
