Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei

Ioana Oprean

acum 7 minute

12.700 de carduri educaționale vor fi încărcate cu suma de 500 de lei fiecare, prin programul guvernamental dedicat sprijinirii copiilor din medii vulnerabile în 2026. Banii sunt destinați acoperirii unor cheltuieli esențiale pentru școală, precum rechizite, haine sau alte produse necesare participării la cursuri.

În paralel, alte aproximativ 9.000 de carduri se află încă în diferite etape administrative. Unele sunt deja emise și în curs de distribuire către școli, iar altele urmează să fie generate sau reemise, în funcție de situația beneficiarilor.

Program finanțat din fonduri europene

Sprijinul financiar este acordat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, care continuă inițiative similare din perioada anterioară de finanțare.

Scopul principal al programului este reducerea abandonului școlar și sprijinirea copiilor proveniți din familii cu dificultăți financiare. Datele arată amploarea acestui ajutor: în anul școlar 2025-2026 au fost deja alimentate peste 680.000 de carduri educaționale la nivel național.

Cine poate beneficia de cardurile educaționale

Programul se adresează copiilor înscriși în învățământul de stat, inclusiv preșcolarilor și elevilor din familii cu venituri reduse.

Un criteriu important de eligibilitate este venitul mediu pe membru de familie, care nu trebuie să depășească 50% din salariul minim brut, stabilit la 4.050 de lei.

Cum pot fi folosiți banii

Fiecare beneficiar primește o singură tranșă anuală de 500 de lei, încărcată pe cardul educațional.

Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru:

-rechizite școlare
-articole vestimentare necesare școlii

Cardurile nu permit retragerea banilor în numerar și nici utilizarea acestora în alte scopuri. Fondurile sunt valabile timp de un an de la momentul încărcării.

Un ajutor important pentru familiile cu venituri mici

Pentru multe familii, acest sprijin financiar reprezintă un ajutor esențial, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai.

Prin continuarea acestui program, autoritățile urmăresc să reducă inegalitățile din educație și să ofere tuturor copiilor șanse egale la școală, contribuind în același timp la scăderea abandonului școlar.

