,,Capul” Jandarmeriei Române, sub urmărire PENALĂ pentru fapte de CORUPȚIE. Ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei

Șeful Jandarmeriei și foștii șefi au fost puși sub urmărire penală pentru infracțiunea de uzurpare a funcției din Codul penal coroborate cu articolul 13 indice 2 din legea 78/2000 privind sancționarea faptelor de corupție.

Șeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, și foștii șefi, colonelul Ionuț Cătălin Sindile și generalul Constantin Florea, au fost puși sub acuzare de DNA pentru că ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei, au declarat pentru G4media.ro surse din cadrul MAI.

În iulie, Direcția Generală de Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne a declanşat verificări la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) și, apoi, a sesizat DNA.

Potrivit articolului 300 din Codul Penal, uzurparea funcţiei este ”fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

Potrivit articolului 13 indice 2 din legea 78/2000, ”În cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime”.

Cei 3 capi ai Jandarmeriei au fost citați pentru săptămâna viitoare la DNA în calitate de suspecți, au declarat pentru G4media.ro surse din MAI.

Potrivit acelorași surse, doar în cazul șefului Jandarmeriei, Bogdan Enescu, prejudiciul se ridică la peste 40.000 de lei. El și-ar fi aprobat singur efectuarea și plata a aproape 900 de ore suplimentare, fără acordul șefului ierarhic superior, adică al chestorului Bogdan Despescu.

În plus, potrivit Codului Muncii, după efectuarea orelor suplimentare, angajatul are dreptul să își ia zile libere și, numai dacă în următoarele 60 de zile, nu i se dau zile libere, orele suplimentare îi sunt plătite, însă plafonat, în limita a 180 de ore suplimentare pe an. Nici aceste prevederi nu ar fi fost respectate de colonelul Enescu.

Mai mult, actualul șef al Jandarmeriei ar fi aprobat plata unor ore suplimentare pentru 2018 și 2019 către foștii șefi ai Jandarmeriei, Cătălin Sindile și Constantin Florea.

Cu alte cuvinte, Sindile a fost plătit pentru ”orele suplimentare” efectuate inclusiv în seara zilei de 10 august 2018, când jandarmii coordonați și de el au gazat și bătut chiar și protestatarii pașnici de la mitingul Diasporei.

Cine este colonelul Bogdan Enescu. A fost numit în decembrie 2019, după instalarea Guvernului PNL. Vine din poziția de inspector-șef al Jandarmeriei Ilfov, pe care o ocupa din 2013. A intrat în jandarmerie în 1996, an în care a absolvit Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Enescu este licențiat în drept și are două masterate, unul în management public, iar celălalt în administraţie publică şi integrare europeană, ambele obținute la Academia de Studii Economice din București. De asemenea, este absolvent al mai multor studii postuniversitare la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

Colonelul Cătălin Sindile a fost prim-adjunctul șefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian Cucoș, la mitingul din 10 August. Sindile a fost prezent în piața Victoriei în acea seară, chiar dacă operațiunea de reprimare a manifestanților a fost coordonată teoretic doar de maiorul Laurențiu Cazan. Sindile a rămas la conducerea Jandarmeriei Române ca interimar după ce CSAT nu a mai prelungit împuternicirea lui Cucoș. Sindile, Cucoș și Cazan au fost puși sub acuzare de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general pentru reprimarea mitingului, însă dosarul a fost preluat de DIICOT și clasat.

Generalul Constantin Florea a fost numit interimar la șefia Jandarmeriei Române în august 2019 de către fostul ministru PSD de Interne, Mihai Fifor, după îndepărtarea oamenilor lui Liviu Dragnea și Carmen Dan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile.

Până la ora publicării acestei știri, șeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu, și foștii șefi, colonelul Cătălin Sindile și generalul Constantin Florea, nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.

