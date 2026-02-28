Curier Județean

Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag: Două zile de cântec, joc și voie bună

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag

Ediția 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag, va avea loc în perioada 30-31 mai, propunând două zile de cântec, joc și voie bună. Suma alocată eveimentului de la bugetul local este de 78.500 de lei.

„Zi-i bade cu fluiera!” este un eveniment tradițional organizat în comuna Șugag, la poalele Munților Șureanu. Festivalul pune în valoare tradițiile păstorești din zona Mărginimii Sibiului și a Văii Sebeșului, muzica și dansurile populare, instrumente tradiționale precum fluierul, tulnicul și cavalul, portul popular și obiceiurile oierilor

Consiliul Local Șugag a aprobat, în ședința ordinară din 20 februarie 2026, calendarul de activităţi cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2026 pe raza comunei.

Calendarul aprobat cuprinde următoarele evenimente:

*Statu la vase în Lunea Paştelui A doua zi de Paşti-13 aprilie 2026 (suma alocată 61.000 de lei)

*Zi-i bade cu fluiera 30-31 mai 2026 (suma alocată: 78.500 de lei)

*Trasee turistice în cursul anului 2026 (suma alocată: 40.000 de lei)

*1 Iunie 1 iunie 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Concurs de alergare montană Șureanu 4×2000 iulie 2026 (suma alocată: 10.000 de lei)

*Tabără de pictură 22-27 august 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Concert de Colinde luna decembrie 2026 (suma alocată 15.000 de lei)

*Scrisoare pentru Moș Crăciun luna decembrie 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Serbarea pomului de iarnă luna decembrie 2026 (suma alocată: 17.000 de lei)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

28 februarie 2026

De

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit, duminică, 1 martie 2026, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Mărțișorului. Reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia au anunțat că, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 februarie 2026

De

Peste 1,8 milioane de lei pentru înființarea unei centrale electrice fotovoltaice într-o comună din Alba: Va contribui la eficientizarea cheltuielilor cu energia electrică pe plan local Primăria Daia Română a lansat, în 20 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

28 februarie 2026

De

Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea Un tânăr de 27 de ani, din Zalău, a fost recuperat, sâmbătă după-amiaza, de jandarmii montani din Alba, după ce a ieșit cu placa de snowboard în […]

Citește mai mult