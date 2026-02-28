Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag: Două zile de cântec, joc și voie bună

Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag

Ediția 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag, va avea loc în perioada 30-31 mai, propunând două zile de cântec, joc și voie bună. Suma alocată eveimentului de la bugetul local este de 78.500 de lei.

„Zi-i bade cu fluiera!” este un eveniment tradițional organizat în comuna Șugag, la poalele Munților Șureanu. Festivalul pune în valoare tradițiile păstorești din zona Mărginimii Sibiului și a Văii Sebeșului, muzica și dansurile populare, instrumente tradiționale precum fluierul, tulnicul și cavalul, portul popular și obiceiurile oierilor

Consiliul Local Șugag a aprobat, în ședința ordinară din 20 februarie 2026, calendarul de activităţi cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2026 pe raza comunei.

Calendarul aprobat cuprinde următoarele evenimente:

*Statu la vase în Lunea Paştelui A doua zi de Paşti-13 aprilie 2026 (suma alocată 61.000 de lei)

*Zi-i bade cu fluiera 30-31 mai 2026 (suma alocată: 78.500 de lei)

*Trasee turistice în cursul anului 2026 (suma alocată: 40.000 de lei)

*1 Iunie 1 iunie 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Concurs de alergare montană Șureanu 4×2000 iulie 2026 (suma alocată: 10.000 de lei)

*Tabără de pictură 22-27 august 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Concert de Colinde luna decembrie 2026 (suma alocată 15.000 de lei)

*Scrisoare pentru Moș Crăciun luna decembrie 2026 (suma alocată: 5.000 de lei)

*Serbarea pomului de iarnă luna decembrie 2026 (suma alocată: 17.000 de lei)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

