Când va ajunge în Alba Ștafeta Veteranilor Invictus 2025: „O misiune de suflet și de echipă”

Când va ajunge în Alba Ștafeta Veteranilor Invictus 2025

Se fac ultimele pregătiri pentru Ștafeta Veteranilor Invictus 2025.

La 1 octombrie 2025 alergători și cicliști vor din București (Monumentul Eroilor Patriei) pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.

Pe 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei României, toate cele trei ștafete se vor reuni la Carei.

Traseul galben va străbate inima României, purtând simbolul tricolorului prin comunități unite de respect și recunoștință.

Etapele principale sunt: • 1 octombrie: București • 4 octombrie: Târgoviște • 5 octombrie: Ploiești – Breaza – Caraiman • 8 octombrie: Caraiman – Râșnov – Brașov • 9 octombrie: Brașov • 10 octombrie: Sfântu Gheorghe • 13 octombrie: Miercurea Ciuc – Odorheiul Secuiesc • 14 octombrie: Sighișoara • 15 octombrie: Târgu Mureș • 16 octombrie: Mediaș • 17 octombrie: Cincu – Făgăraș • 18 octombrie: Sibiu • 21 octombrie: Alba Iulia – Aiud • 22 octombrie: Câmpia Turzii • 23 octombrie: Cluj-Napoca • 24 octombrie: Zalău • 25 octombrie: Tășnad

Fiecare pas al Ștafetei înseamnă:

• Opriri la monumentele eroilor și ceremonii simbolice de recunoștință;

• Predarea ștafetei între echipe, ca semn al unității și continuității;

• Exemplu personal care trezește conștiința națională.

„Este o misiune de echipă și de suflet, unde fiecare participant – alergător, ciclist sau voluntar – are responsabilitatea de a duce simbolul mai departe.

Fiecare contribuie la transmiterea mesajului de unitate, curaj și recunoștință față de sacrificiul eroilor.

Evenimentul se desfășoară în spiritul valorilor Invictus: perseverență, camaraderie, respect și dorința de autodepășire”, au transmis reprezentanții Invictus România.

foto: Ioan Lucian Docea – voluntar Invictus din Aiud

