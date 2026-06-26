Campionatul Munților Apuseni 2026, ediția a XV-a, la start: 10 echipe la comune (seniori, juniori Under 16) și 4 echipe la orașe | Vezi componența grupelor, primele meciuri, 11/12 iulie



Campionatul Munților Apuseni 2026, îndrăgita competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Consiliul Județean, se pregătește de start, cu o mare noutate.

La startul Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au înscris 10 echipe la competiția clasică (seniori și Under 16) rezervată comunelor și alte 4 la întrecerea pentru orașe, ce se va desfășura în premieră.

La ședința de organizare, desfășurată la Bistra, s-au format două grupe, după cum urmează:

*grupa A: Sălciua, Sohodol, Albac, Roșia Montană și Vadu Moților;

*grupa B: Poiana Vadului, Bistra, Bucium, Lupșa și Ciuruleasa.

Ediția a XV-a a Campionatul Munților Apuseni „clasic” are 3 secțiuni: prima fază a grupelor (11/12 iulie), a doua fază a grupelor (25/26 iulie) și faza finală (1/2 august). Tradițonalul turneu este organizat de Asociația Județeană Alba, în colaborare cu Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal.

La ediția inaugurală a Campionatului Munților Apuseni pentru orașe (atât la seniori cât și la Under 16), vor fi echipe din Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni și Zlatna, cu semifinale prevăzute în 1 august (sâmbăta) și finale în 2 august.

În faza pe orașe pot participa doar jucători cu domiciliu în orașul respectiv, fără limită de jucători legitimați. Cei care participă în faza pe orașe, nu au drept de joc în competiția rezervată comunelor, ca ”stranieri”. În ambele competiții se vor înscrie atât echipe de seniori cât și de juniori Under 16 (2011 și mai tineri), plus maxim 2 jucători născuți după 1 septembrie 2010.

Anul trecut Bistra a reușit eventul după un deceniu, precedenta dată fiind în 2015, fiind singura comună care a ridicat trofeul pentru ambele categorii într-o ediție. S-au regăsit 12 formații la start, iar semifinalele și finalele s-au disputat la Ciuruleasa.

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