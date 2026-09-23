Campionatele Under 12 Clasic și Elite, prima rundă, la Zlatna și Aiud, duminică, 27 septembrie. În total, la competiția AJF Alba, 13 participante

Campionatul Under 12 clasic se desfășoară în sistem tur/retur/tur, are 10 etape în această toamnă și alte 10 în primăvara viitoare. Participă jucători din anul 2015 și mai tineri și fete născute în anul 2013 și mai tinere, plus 2 jucători născuți după 1 septembrie 2014.

Prima etapă, la Zlatna, duminică, 27 septembrie, pe teren sintetic: CS Zlatna – CS Universitar Alba Iulia, Dacic Blandiana – CSM Unirea Alba Iulia, Industria Galda – Rapid Teiuș, Inter Ciugud – ACS Oiejdea.

Participă CS Zlatna (antrenor Horia Stanislav), Dacic Blandiana (Ovidiu Dobra), Industria Galda (Cătălin Suciu), Inter Ciugud (Cosmin Șuvaina), ACS Oiejdea (Alexandru Enceanu), CSM Unirea Alba Iulia (Adrian Lopăzan), Rapid CFR Teiuș (Alexandru Kalanyos), CS Universitar Alba Iulia (Ioan Nemeș-Dan).

La Elite, în sistemul tur/retur/tur/retur, rezultă 10 etape toamna și tot atâtea primăvara. Prima etapă, la Aiud, tot duminică, programul fiind Juniorul Aiud – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj – Optimum GT Sport Alba Iulia.

Cele 5 participante: Performanța Ighiu (antrenor Claudiu Pop), Juniroul Aiud (Cristian Biro), ȘF Ioan Suciu Blaj (Bogdan Cistean), Optimum GT Sport Alba Iulia (Cătălin Popa), ȘF Valea Frumoasei (Tiberiu Stanciu).

Informații, foto: AJF Alba

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