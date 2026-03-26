Campioana României la polo feminin, CSM Unirea Alba Iulia, învinsă în primul meci de la turneul final al Conference Cup

Campioana României la polo feminin, CSM Unirea Alba Iulia, învinsă în primul meci de la turneul final al Conference Cup

Campioana României, CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă de Panionios GSS Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), joi, 26 martie 2026, la Atena, în meciul său de debut în Grupa A a turneului Final 8 al competiției feminine de polo pe apă Conference Cup.

Golurile uniristelor au fost înscrise de Yanisbel Victoria Lopez Perez și Cecilia Diaz Mesa.

Pentru învingătoare au punctat Margarita Plevritou (3), Konstantina Xanthopoulou (3), Margarita Bitsakou (3), Sofia Lampropoulou (2), Aikaterini Apostolidou (2), Georgia Karagianni (1).

În celălalt meci al grupei, CN Tenerife Echeyde a dispus de Galatasaray Zena Istanbul cu 17-12.

Vineri, 27 martie 2026 vor avea loc partidele CN Tenerife Echeyde – Panionios (ora 13.00) și CSM Unirea Alba Iulia – Galatasaray (ora 18.00).

Primele două clasate se vor califica în semifinale.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

Andrei Rațiu, titular în marele meci Turcia-România. Nicolae Stanciu, rezervă: Live text

Andrei Rațiu, titular în marele meci Turcia-România. Nicolae Stanciu, rezervă: Live text Marele meci Turcia – România, semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal, se dispută joi, 26 martie 2026, de la 19.00 (ora României). Doar unul dintre cei doi fotbaliști din Alba convocați de selecționerul Mircea Lucescu este titular. Este vorba de […]

Blajul, gazdă pentru finalele Cupei României 2026 la volei masculin și feminin: „Rămâne casa voleiului românesc!”

Blajul, gazdă pentru finalele Cupei României 2026 la volei masculin și feminin: „Rămâne casa voleiului românesc!" În urma licitației desfășurate joi, 26 martie 2026 la sediul Federației Române de Volei, s-a stabilit oficial: finalele Cupei României – Loteria Română, atât la masculin, cât și la feminin, se vor disputa la Blaj, în „Alba Blaj" Arena, […]

Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă”. Când va avea loc

Volei Alba Blaj – Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin: Primul meci, în „Mica Romă" Volei Alba Blaj va întâlni Corona Brașov în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin. Primul meci va avea loc duminică, 29 martie 2026, de la ora 18.00, în „Alba Blaj" Arena. Următoarele întâlniri vor fi în 8 […]

