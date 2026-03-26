Campioana României la polo feminin, CSM Unirea Alba Iulia, învinsă în primul meci de la turneul final al Conference Cup

Campioana României, CSM Unirea Alba Iulia, a fost învinsă de Panionios GSS Atena cu scorul de 14-2 (3-1, 2-0, 5-0, 4-1), joi, 26 martie 2026, la Atena, în meciul său de debut în Grupa A a turneului Final 8 al competiției feminine de polo pe apă Conference Cup.

Golurile uniristelor au fost înscrise de Yanisbel Victoria Lopez Perez și Cecilia Diaz Mesa.

Pentru învingătoare au punctat Margarita Plevritou (3), Konstantina Xanthopoulou (3), Margarita Bitsakou (3), Sofia Lampropoulou (2), Aikaterini Apostolidou (2), Georgia Karagianni (1).

În celălalt meci al grupei, CN Tenerife Echeyde a dispus de Galatasaray Zena Istanbul cu 17-12.

Vineri, 27 martie 2026 vor avea loc partidele CN Tenerife Echeyde – Panionios (ora 13.00) și CSM Unirea Alba Iulia – Galatasaray (ora 18.00).

Primele două clasate se vor califica în semifinale.

sursa: Agerpres

