Campioana din Alba, meci în finala regională la Under 19. ASA Tg. Mureș – Fortuna Lunca Mureșului, confruntare pentru trofeul Regiunii Centru, duminică, 22 iunie

Fortuna Lunca Mureșului, campioana din Alba, dispută duminică, 22 iunie, de la ora 18.00, pe Stadionul „Trans-Sil”, finala regională la Under 19, împotriva reprezentantei județului vecin ASA Tg. Mureș.

Citește și: FOTO: Fortuna Lunca Mureșului, calificare în finala regională la Under 19! Victorie clară pentru campioana din Alba, 5-0 cu Carpați Covasna

Din acest sezon, FRF a modificat sistemul competițional al campionatelor Under 19 și Under 17 județene, configurat într-o primă fază sub forme de grupe, iar după derularea acestor jocuri sunt prevăzute 7 finale regionale.

„Ne dorim să aducem trofeul acasă și ne jucăm șansele. Am încredere că băieții vor fi motivați, întrucât, pe undeva este și o revanșă, după doi ani, împotriva aceluiași adversar, care ne-a învins la Under 17 (n.a., s-a impus ASA Tg Mureș, scor 2-0). Suntem conștienți că va fi dificil, iar un adversar suplimentar se anunță terenul sintetic”, a punctat Remus Țălnar, antrenorul Fortunei Lunca Mureșului.

Aiudeanul se ocupă și cu echipa de seniori, care a terminat pe locul 9 în Liga 4, iar marjoritatea elevilor săi de la Under 19 au jucat constant și la niveul seniorilor.

Fortuna Lunca Mureșului, pregătită de aiudeanul Remus Țălnar, a câștigat categoric, scor 5-0 (2-0) cu Carpați Covasna, meciul decisiv pentru calificarea în finala regională a Campionatului Under 19. O victorie concludentă pentru formația pregătită de Remus Țălnar, care a acces în etapa următoare cu două partide adjudecate și un golaveraj de 11-1 Fortuna Lunca Mureșului, campioana din Alba, a debutat excelent în etapa regională, o victorie categorică în deplasare cu AS MU Frumoasa (Harghita). Învingătoarea din această grupă va disputa finala cu echipa calificată din cealaltă grupă, care a cuprins echipele ASA Tg. Mureș (Mureș), AFC Tălmaciu (Sibiu) și CSM Făgăraș (Brașov), în primul meci fiind ASA Tg. Mureș – CSM Făgăraș 4-0, în al doilea AFC Tălmaciu – ASA Tg Mureș 0-0, iar în al treilea CSM Făgăraș – AFC Tălmaciu 1-2.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI