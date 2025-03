Călin Georgescu și-a depus candidatura la prezidențiale 2025: Mesajul la ieșirea de la BEC

Vineri, 7 martie 2025, Călin Georgescu, favoritul în alegerile prezidențiale anulate din 2024, și-a depuns oficial candidatura pentru scrutinul reprogramat în mai 2025. Cu toate acestea, candidatura sa se află sub semnul întrebării din cauza unor acuzații grave și a unui dosar penal în curs.

Georgescu a anunțat că nu renunța nici la demersurile pentru reluarea turului 2 al alegerilor prezidențiale

Călin Georgescu spune că, deși își depune vineri candidatura, nu va renunța la demersurile pentru reluarea turului al 2-lea al alegerilor prezidențiale din 2024.

Despre o posibilă invalidare a candidaturii sale, Călin Georgescu spune că „nu se poate întâmpla așa ceva”, pentru că ar aduce prejudicii României atât pe plan intern, cât și extern.

„Mâine, la ora 16.00, o să îmi depun oficial candidatura, cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să mă blocheze, să mă invalideze. Sigur, asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, să nu zic că ar distruge valorile democratice. Dar eu am acest mesaj: nu exista din punct de vedere real să se întâmple așa ceva, din două motive. O dată este că pe plan intern democrația ar fi complet distrusă, iar România pe plan extern ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și al legăturilor în această lume”, a declarat, la Realitatea Plus, Călin Georgescu.

Întrebat dacă în România mai există democrație, Călin Georgescu a precizat că „am constatat, de fapt, că nu a fost niciodată”.

„Toate pozițiile mele oficiale este bine să fie privite prin prisma unei campanii electorale a unui candidat care a fost asediat de abuzuri de neimaginat. De aceea spun foarte precis că imediat după jurământul depus mă voi ocupă strict de reconstrucția țării și de binele ei și al fiecărui cetățean, iar trecutul va fi la capitol de inventar”, a spus Călin Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI