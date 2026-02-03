Actualitate

Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 3 februarie 2026, la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar.

La ieșirea din sediul poliției, acesta a susținut o serie de declarații și a transmis un mesaj Guvernului României, subliniind că o reformă reală presupune ca „România să producă, nu să consume ceea ce produc alții”.

Citește și: Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”

La ieșire, acesta a făcut o serie de declarații în fața reporterilor prezenți.

„Cu cât nedreptatea este mai mare, cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru că dau dovadă de mare profesionalism. Se vede că au grijă doar de poporul român. În campania electorală din 2024 am spus un lucru simplu: „împreună schimbăm sistemul, nu oamenii”. Acum s-au schimbat doar oamenii de la vârf , nu sistemul. Miza reală e schimbarea sistemului economic”, a afirmat Călin Georgescu, potrivit Mediafax.

El a criticat soluțiile economice propuse de către Guvern, subliniind că acestea riscă să agraveze problemele.

„Soluțiile economice propuse riscă să agraveze problemele care se pretind a fi rezolvate de către puterea ilegitimă. Pentru că, vedeți, când un stat își risipește resursele în afara granițelor, ignorând sărăcia din țară și viața, sub demnitatea umană existentă astăzi, își pierde total legitimitatea morală. (…) nu poți să iei de la cei slabi și să acoperi risipa celor de la putere. Pentru că asta nu mai este economie. Este o formă gravă nedreptate socială”, a mai spus Călin Georgescu.

El a transmis și un mesaj Guvernului.

„Eu vreau să transmit Guvernului României că are de îndeplinit următoarea temă pentru a face reformă: România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții. Asta este tema pe care trebuie să o îndeplinească. Pentru că banii trebuie să circule în interiorul țării și o țară care produce, atunci are libertate economică și este suverană”, a conchis fostul prezidențiabil. 

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025. El a fost trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim”

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

3 februarie 2026

De

Ministrul Muncii: „Cifrele nu mint, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este 80 de lei, trebuie să o mărim” Ministrul Muncii, Florin Manole, i-a acuzat de „eroare de logică” pe cei care susțin că o persoană nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social, acesta fiind un atac indirect la colegii din coaliția […]

Citește mai mult

Actualitate

Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

3 februarie 2026

De

Bugetul programului pentru creșterea natalității în România se dublează în 2026: Câte cupluri vor beneficia Programul FIV (pentru creșeterea natalității) va beneficia de un buget dublu în acest an, față de anul 2025, a anunțat marți, 3 februarie 2026, ministrul Muncii, Florin Manole. Ministrul Muncii a spus că programul social de interes național de susținere […]

Citește mai mult

Actualitate

Facturi la gaz 2026 | Sprijinul oferit de stat consumatorilor vulnerabili, ajutor real? Asociație: ,,Statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

3 februarie 2026

De

Facturi la gaz 2026 | Sprijinul oferit de stat consumatorilor vulnerabili, ajutor real? Asociație: ,,Statul va da vouchere din banii pe care îi vor plăti consumatorii suplimentar” Asociația Energia Inteligentă subliniază, într-o analiză, că România dispune de un cadru legal clar pentru sprijinirea celor cu venituri mici: Legea consumatorului vulnerabil. În loc ca acest mecanism […]

Citește mai mult