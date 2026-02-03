Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții”
Călin Georgescu, mesaj pentru Guvern după ce a semnat controlul judiciar: ,,România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat marți, 3 februarie 2026, la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar.
La ieșirea din sediul poliției, acesta a susținut o serie de declarații și a transmis un mesaj Guvernului României, subliniind că o reformă reală presupune ca „România să producă, nu să consume ceea ce produc alții”.
Citește și: Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”
La ieșire, acesta a făcut o serie de declarații în fața reporterilor prezenți.
„Cu cât nedreptatea este mai mare, cu atât Dumnezeu îmi face o mai mare cinste. Vreau să mulțumesc aparatului de protecție publică, jandarmerie, poliție, pentru că dau dovadă de mare profesionalism. Se vede că au grijă doar de poporul român. În campania electorală din 2024 am spus un lucru simplu: „împreună schimbăm sistemul, nu oamenii”. Acum s-au schimbat doar oamenii de la vârf , nu sistemul. Miza reală e schimbarea sistemului economic”, a afirmat Călin Georgescu, potrivit Mediafax.
El a criticat soluțiile economice propuse de către Guvern, subliniind că acestea riscă să agraveze problemele.
„Soluțiile economice propuse riscă să agraveze problemele care se pretind a fi rezolvate de către puterea ilegitimă. Pentru că, vedeți, când un stat își risipește resursele în afara granițelor, ignorând sărăcia din țară și viața, sub demnitatea umană existentă astăzi, își pierde total legitimitatea morală. (…) nu poți să iei de la cei slabi și să acoperi risipa celor de la putere. Pentru că asta nu mai este economie. Este o formă gravă nedreptate socială”, a mai spus Călin Georgescu.
El a transmis și un mesaj Guvernului.
„Eu vreau să transmit Guvernului României că are de îndeplinit următoarea temă pentru a face reformă: România trebuie să producă, nu să consume ceea ce produc alții. Asta este tema pe care trebuie să o îndeplinească. Pentru că banii trebuie să circule în interiorul țării și o țară care produce, atunci are libertate economică și este suverană”, a conchis fostul prezidențiabil.
Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025. El a fost trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru acuzația de propagandă legionară.
