Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”

Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a cerut desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor de la sfârșitul anului 2024.

Călin Georgescu a precizat că se referă la toate documentele apărute din noiembrie 2024, inclusiv discuțiile din CSAT, și CCR și notele serviciilor secrete.

„Eu spun că oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții, răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri, adică clasa politică. Clasa politică dă testul fariseismului pentru a sublinia că obediența pentru ea este lege. „Văzând cum arată acum țara cu foarte multă suferință ,o Românie izolată în plan internațional, eu alături de poporul român transmit clasei politice că e bine să se întoarcă la popor ca să-l slujească așa cum au făcut înaintașii””, a declarat Călin Georgescu.

„Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”, a mai afirmat Călin Georgescu.

Acesta a fost prezent luni, 2 februarie 2026, la Tribunalul București, pentru a depune o contestație.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru acuzația de propagandă legionară, reamintește Mediafax.

