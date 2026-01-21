Actualitate

Călin Georgescu, în instanță. Este judecat alături de gruparea mercenarului Potra

Bogdan Ilea

acum o oră

Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 21 ianuarie 2026, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Georgescu a ajuns la instanță însoțit de bodyguarzi, în timp ce Potra urmează să fie adus din arest, cu duba.

Aceasta este a doua întâlnire a celor doi în fața judecătorilor, după extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, potrivit Agerpres.

Cauza se află în faza de cameră preliminară, iar la acest termen instanța ar urma să audieze un martor propus de Horațiu Potra, un bărbat care a fost de față, în februarie 2025, la percheziția efectuată de anchetatori la domiciliul mercenarului din Mediaș.

În acest al doilea dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

