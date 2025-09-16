Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea rechizitoriului.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a încheiat, pe 15 septembrie 2025, întocmirea rechizitoriului în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane, acuzate pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni asociate.
Procurorii îi acuză pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și pe celelalte 20 de persoane de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni, potrivit Adevărul.
Planul ar fi fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, lider cu pregătire paramilitară.
Discuția ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
7 decembrie 2024 – Mediaș – Grupul condus de Potra Horațiu s-a întrunit și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme.
Membrii erau dotați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri, spray-uri iritante, topoare, 2 pistoale și 65 de articole pirotehnice periculoase (categoria F4), urmând ca acestea să fie folosite pentru escaladarea protestelor.
Ce ar fi pus la care Călin Georgescu și Horațiu Potra
Toate aceste acțiuni, de la instruirea paramilitară, la propagandă coordonată și răspândirea de informații false, aveau ca scop blocarea exercitării puterii legitime a statului și reprezentau un pericol pentru securitatea națională.
Ancheta procurorilor a scos la iveală și un depozit de armament și explozibili în locuința lui Horațiu Potra din Mediaș, care conținea: trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, mai mult de un kilogram de echivalent trotil și materiale de inițiere.
Procurorii îl acuză pe fostul candidat Călin Georgescu că s-a întâlnit cu Potra pentru a discuta planul de acțiune, că a transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în emisiuni TV, și că a apelat la lideri ai unor organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.
„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu Claudiu, Panța Dan Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30- 21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.
