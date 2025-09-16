Pensiile speciale rămân pe loc: CCR ar putea bloca totul din cauza procedurilor neclare și a asumării răspunderii pe mai multe proiecte simultan
Pensiile speciale rămân pe loc: Greșelile de procedură pot duce la respingerea legii de CCR
Pensiile speciale stau în continuare în picioare din cauza unor greșeli de procedură. Subiectul a revenit în prim-plan după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis Curții Constituționale o sesizare privind neconstituționalitatea legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea pensiilor magistraților.
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, atrage atenția că felul în care a fost adoptată legea lasă spațiu pentru ca judecătorii constituționali să o respingă.
Problema nu e doar ce spune legea, ci mai ales cum a fost adoptată. Guvernul a trecut peste Parlament, fără dezbateri și fără transparență, iar prevederile retroactive și modul de asumare a răspunderii sunt motive serioase pentru care legea ar putea fi declarată neconstituțională.
Augustin Zegrean spune că Executivul și-a asumat răspunderea pe o lege care modifica o reglementare deja adoptată de Parlament, ceea ce ridică semne mari de întrebare.
Mai mult, legea nu a fost pusă în dezbatere publică, iar asumarea răspunderii pe mai multe proiecte într-o singură zi e o practică greu de justificat.
Fostul șef al CCR amintește că în trecut Curtea a respins ordonanțe de urgență pentru că urgența nu era justificată, iar aceeași logică ar putea fi aplicată și acum.
Sesizarea ÎCCJ mai precizează că reducerea pensiilor speciale ar putea afecta independența justiției, un argument folosit mereu de Curte. Curtea a mai respins încercări similare de a elimina aceste pensii, invocând că ele fac parte din garanțiile independenței justiției și sunt drepturi dobândite legal.
Chiar dacă Guvernul încearcă să evite greșelile trecutului, riscul ca legea să fie respinsă rămâne mare. Dacă asta se întâmplă, pensiile speciale vor rămâne neschimbate și discuțiile despre reformă vor trebui reluate de la zero.
Augustin Zegrean atrage atenția că o problemă atât de mare nu poate fi rezolvată prin proceduri rapide și excepționale, ci cere dezbatere reală în Parlament și dialog transparent între toate puterile statului.
Fără asta, fiecare încercare de a limita sau elimina pensiile speciale riscă să fie blocată din nou.
