Călin Georgescu a cerut demararea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan: “Este un lider slab, într-o poziţie care pune în dificultate întregul stat român”

Călin Georgescu a cerut demararea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan: “În afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziţie care pune în dificultate întregul stat român”

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidenţiale, a transmis ,,fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară” să demareze procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

Georgescu a venit la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, însă a stat doar câteva minute în sediul instanţei, procesul fiind amânat pentru luna august, potrivit Wall-Street.ro.

La ieşirea din sediul Judecătoriei, în faţa a sute de susţinători, Călin Georgescu l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ocupă „ilegal” Palatul Cotroceni şi i-a îndemnat pe parlamentari să înceapă procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui:

,,Lovitura de stat, care a început pe 6 decembrie 2024, a atins zilele trecute apogeul – adică, ziua de 4 iunie 2026, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democraţiei româneşti, anulând total alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024 şi vocea poporului, prin forma abuzivă şi sfidătoare a propunerii de Guvern. Se impune asumarea răspunderii de către iniţiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic şi social masiv. Şi, în acelaşi timp, aceeaşi răspundere o poartă şi partidele politice care vor vota acest Guvern. Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de ţară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ faţă de ţară şi popor – a venit vremea să vă ridicaţi, este momentul ca imediat să începeţi procedura de suspendare împotriva preşedintelui ilegal de la Cotroceni. Şi asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat, pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziţie care pune în dificultate întregul stat român”, a susţinut Georgescu.

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