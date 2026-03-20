Bugetul de stat pe 2026, aprobat în Parlament: Deficit de 6,2% din PIB și datorie publică de 61,8% din PIB. Peste 2,8 milioane de pensionari vor primi bani de la Guvern, în două tranșe
Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptată vineri, 20 martie 2026, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. S-au înregistrat 319 voturi „pentru”, 104 voturi „împotrivă”, o abținere și doi parlamentari prezenți nu au votat. Legea a fost susținută la vot de coaliția PSD, PNL, USR, UDMR și minorități.
Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi bani în două tranșe, în cursul acestui an, cu o valoare totală cuprinsă între 600 și 1.000 de lei.
Ajutorul pentru pensionari se va acorda astfel:
1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei. În această situație se află 1.224.301 pensionari, conform datelor obținute de Știripesurse.ro.
800 de lei pentru pensionarii cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei. În această situație se află 621.095 de pensionari.
600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei. În această situație se află 1.020.603 pensionari.
Sumele vor fi acordate în două tranșe egale, în luna aprilie 2026 și în luna decembrie 2026, astfel încât pensionarii să încaseze sumele de Paște și de Crăciun.
Vor primi ajutorul inclusiv pensionarii MApN și pensionarii MAI, care au pensia mai mică de 3.000 de lei. În această situație se află aproximativ 17.639 de pensionari MApN și 14.312 pensionari MAI.
Principalele date ale bugetului de stat:
Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 391.728,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 714.329,7 milioane lei credite de angajament și în sumă de 527.413,3 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 135.684,5 milioane lei.
Conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2026 și proiecția acesteia pe anii 2027-2029, proiectul de buget pentru anul 2026 este configurat pe baza următoarelor estimări referitoare la indicatorii macroeconomici și bugetari, bazate pe Prognoza de toamnă 2025 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză:
• PIB: 2.045.186 milioane lei;
• Creștere economică: 1%;
• Inflație medie anuală: 6,5%;
• Veniturile bugetului general consolidat (BGC): 736.532 milioane lei;
• Ponderea veniturilor totale în PIB: 36,0%;
• Cheltuielile BGC: 864.283,7 milioane lei;
• Ponderea cheltuielilor totale în PIB: 42,3%;
• Deficit: 127.751,7 milioane lei;
• Deficit – pondere în PIB: 6,2%;
• Șomeri (număr total persoane): 265.000;
• Câștig salarial mediu net lunar: 5.555 lei.
Deficitul bugetar este estimat să scadă la 6,2% din PIB
Planificarea bugetară pe anul 2026 și estimările pe perioada 2027-2029 își mențin angajamentul de ajustare a deficitului bugetar printr-un efort de consolidare sustenabil și echilibrat, care să nu afecteze capacitatea de susținere a economiei și de promovare a investițiilor, vizând continuarea eforturilor de îmbunătățire a colectării veniturilor.
În acest context, deficitul bugetar ESA în anul 2026 este estimat la 6,0% din PIB, iar deficitul bugetar cash se estimează în anul 2026 la valoarea de 6,2% din PIB.
Se estimează că la sfârșitul anului 2026, ponderea datoriei guvernamentale brute se va situa la nivelul de 61,8% în PIB.
Dacă se au în vedere activele financiare lichide, nivelul datoriei guvernamentale nete (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) se va situa la cca 51,5% din PIB.
Cine va împărți către sectoarele Capitalei impozitul pe venit colectat de la bucureșteni
Din impozitul pe venit estimat, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti:
1% se repartizează județului Ilfov, într-un cont distinct de venituri, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
14% se repartizează bugetului local al municipiului București, într-un cont distinct de venituri, ce se utilizează cu prioritate pentru finanțarea serviciilor publice generale de la nivelul municipiului București, pentru asigurarea finanțării proiectelor de infrastructură, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor din fonduri rambursabile și/ sau nerambursabile și pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală
85% se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București bugetului local al municipiului București și bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București
Știri recente din categoria Actualitate
Simularea Evaluării Naționale 2026: Elevii din școlile afectate de boicot pot susține probele în altă perioadă
Simularea Evaluării Naționale 2026: Elevii din școlile afectate de boicot pot susține probele în altă perioadă Elevii din clasa a VIII-a din școlile unde nu s-a organizat simularea Evaluării naţionale, vor avea posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală, a declarat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit […]
Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun
Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi în cursul anului 2026 bani în două tranșe, cu o valoare totală cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, în urma unui acord […]
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul făcut de Ministerul Energiei
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul făcut de Ministerul Energiei Piața carburanților din România rămâne stabilă, fără probleme în aprovizionare, iar stocurile de urgență depășesc în prezent 102%, potrivit Ministerului Energiei. ,,Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează […]
