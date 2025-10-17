Blocul afectat de explozia din București va fi demolat: Ilie Bolojan explică de ce nu mai poate fi salvat

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că blocul din Calea Rahovei, afectat de o explozie devastatoare, va fi demolat. „Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat”, a afirmat Bolojan la Radio România Actualități.

În cazul în care blocul ar fi fost reabilitabil, guvernul ar fi utilizat programele Ministerului Dezvoltării. „Dacă nu va mai putea fi, trebuie să vedem în perioada următoare care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc”, a adăugat premierul. El a subliniat importanța asigurărilor locuințelor, menționând că „din păcate, pentru că ani de zile nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuințelor, când se întâmplă astfel de tragedii constatăm că o mică parte sunt asigurate”.

Bolojan a precizat că guvernul va încerca să susțină locuitorii afectati, chiar și în absența asigurărilor. „Vom încerca și în acest caz: să susținem locuitorii”, a spus el.

În ceea ce privește sursa exploziei, premierul a indicat că scăpările de gaz proveneau din interiorul apartamentelor. „Înțeleg că scăpările de gaz au fost din interior, și până acum, din înregistrările făcute la dispeceratul Distrigaz, au fost sesizați că este o problemă. S-au dus acolo cu o zi înainte, au constatat că sunt probleme, au oprit gazul și sigiliul era rupt”, a explicat Bolojan.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii exploziei și măsurile necesare pentru a preveni astfel de incidente în viitor.

Sursa: Antena 3

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI