Rămâi conectat

Politică Administrație

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Peste 60% dintre contribuabilii din comuna Bistra și-au achitat deja taxele și impozitele locale aferente anului 2025, arătând un nivel crescut de responsabilitate civică și financiară.

Potrivit datelor centralizate de Primăria Comunei Bistra, în primele șase luni ale anului, bugetul local a fost alimentat cu 710.999,6 lei din încasări provenite din taxe și impozite. Dintre aceștia, 518.963,99 lei au fost plătiți de 1.652 persoane fizice, ceea ce reprezintă un grad de încasare de 62%. Restul de 192.035,61 lei au provenit de la 62 de persoane juridice, adică 63% dintre firmele din comună.

Primarul comunei Bistra, Traian Gligor, subliniază că în ciuda provocărilor economice, administrația locală a decis să mențină o politică fiscală echilibrată:

„Am considerat că e important să nu punem o presiune suplimentară pe cetățeni și firme. De aceea, am păstrat taxele la un nivel suportabil, ajustându-le doar cu rata inflației. Mă bucur că locuitorii răspund prompt și își achită obligațiile, ceea ce ne permite să funcționăm eficient ca administrație.”

Reamintim că, la propunerea primarului, consiliul local a aprobat ca taxele și impozitele locale să fie indexate doar cu rata inflației comunicată oficial pentru anul 2024 – adică 10,4%, conform datelor Institutului Național de Statistică – fără alte majorări suplimentare.

Totodată, contribuabilii care și-au achitat taxele până la finalul lunii martie au beneficiat de o reducere de 10%, măsură menținută și în acest an.

Contribuabilii din Bistra – în total 2.638 de persoane fizice și 98 de persoane juridice – pot efectua în continuare plățile la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei, în numerar, de luni până vineri, între orele 8.00 și 16.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

9 august 2025

De

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în care întregul Guvern se află sub control USR, în care măsurile adoptate de domnul Bolojan sunt o nimic mai mult decât o negociere personală între domnia sa și președintele Nicușor Dan, nu poate rămâne fără […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 zile

în

8 august 2025

De

Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt turnat. Citește și: Încă un pas spre realizarea drumului asfaltat din zona industrială Drâmbar: Licitație pentru desemnarea constructorului Două străzi mici și-au primit porția de asfalt și vor oferi de acum cele mai bune condiții […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Lucian Daramus

Publicat

acum 6 zile

în

4 august 2025

De

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost recepționate lucrările din cartierul cartierul Orizont, unde a fost extinsă rețeaua de canalizare și apă pe 15 străzi. Citește și: FOTO | Lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare de pe două străzi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat

Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat Spre...
Actualitateacum 5 ore

Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România

Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști

Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic...
Ştirea zileiacum 4 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 42 de minute

10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale

10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic...
Curier Județeanacum 4 ore

CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere

CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Politică Administrațieacum 22 de ore

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I

10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

10 august: Ziua internațională a leneviei

10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea