Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Peste 60% dintre contribuabilii din comuna Bistra și-au achitat deja taxele și impozitele locale aferente anului 2025, arătând un nivel crescut de responsabilitate civică și financiară.

Potrivit datelor centralizate de Primăria Comunei Bistra, în primele șase luni ale anului, bugetul local a fost alimentat cu 710.999,6 lei din încasări provenite din taxe și impozite. Dintre aceștia, 518.963,99 lei au fost plătiți de 1.652 persoane fizice, ceea ce reprezintă un grad de încasare de 62%. Restul de 192.035,61 lei au provenit de la 62 de persoane juridice, adică 63% dintre firmele din comună.

Primarul comunei Bistra, Traian Gligor, subliniază că în ciuda provocărilor economice, administrația locală a decis să mențină o politică fiscală echilibrată:

„Am considerat că e important să nu punem o presiune suplimentară pe cetățeni și firme. De aceea, am păstrat taxele la un nivel suportabil, ajustându-le doar cu rata inflației. Mă bucur că locuitorii răspund prompt și își achită obligațiile, ceea ce ne permite să funcționăm eficient ca administrație.”

Reamintim că, la propunerea primarului, consiliul local a aprobat ca taxele și impozitele locale să fie indexate doar cu rata inflației comunicată oficial pentru anul 2024 – adică 10,4%, conform datelor Institutului Național de Statistică – fără alte majorări suplimentare.

Totodată, contribuabilii care și-au achitat taxele până la finalul lunii martie au beneficiat de o reducere de 10%, măsură menținută și în acest an.

Contribuabilii din Bistra – în total 2.638 de persoane fizice și 98 de persoane juridice – pot efectua în continuare plățile la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei, în numerar, de luni până vineri, între orele 8.00 și 16.00.

