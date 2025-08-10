Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Peste 60% dintre contribuabilii din comuna Bistra și-au achitat deja taxele și impozitele locale aferente anului 2025, arătând un nivel crescut de responsabilitate civică și financiară.
Potrivit datelor centralizate de Primăria Comunei Bistra, în primele șase luni ale anului, bugetul local a fost alimentat cu 710.999,6 lei din încasări provenite din taxe și impozite. Dintre aceștia, 518.963,99 lei au fost plătiți de 1.652 persoane fizice, ceea ce reprezintă un grad de încasare de 62%. Restul de 192.035,61 lei au provenit de la 62 de persoane juridice, adică 63% dintre firmele din comună.
Primarul comunei Bistra, Traian Gligor, subliniază că în ciuda provocărilor economice, administrația locală a decis să mențină o politică fiscală echilibrată:
„Am considerat că e important să nu punem o presiune suplimentară pe cetățeni și firme. De aceea, am păstrat taxele la un nivel suportabil, ajustându-le doar cu rata inflației. Mă bucur că locuitorii răspund prompt și își achită obligațiile, ceea ce ne permite să funcționăm eficient ca administrație.”
Reamintim că, la propunerea primarului, consiliul local a aprobat ca taxele și impozitele locale să fie indexate doar cu rata inflației comunicată oficial pentru anul 2024 – adică 10,4%, conform datelor Institutului Național de Statistică – fără alte majorări suplimentare.
Totodată, contribuabilii care și-au achitat taxele până la finalul lunii martie au beneficiat de o reducere de 10%, măsură menținută și în acest an.
Contribuabilii din Bistra – în total 2.638 de persoane fizice și 98 de persoane juridice – pot efectua în continuare plățile la Biroul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei, în numerar, de luni până vineri, între orele 8.00 și 16.00.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în care întregul Guvern se află sub control USR, în care măsurile adoptate de domnul Bolojan sunt o nimic mai mult decât o negociere personală între domnia sa și președintele Nicușor Dan, nu poate rămâne fără […]
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt turnat. Citește și: Încă un pas spre realizarea drumului asfaltat din zona industrială Drâmbar: Licitație pentru desemnarea constructorului Două străzi mici și-au primit porția de asfalt și vor oferi de acum cele mai bune condiții […]
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost recepționate lucrările din cartierul cartierul Orizont, unde a fost extinsă rețeaua de canalizare și apă pe 15 străzi. Citește și: FOTO | Lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare de pe două străzi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat Spre...
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...
Știrea Zilei
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic...
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere...
Politică Administrație
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
Opinii Comentarii
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
10 august: Ziua internațională a leneviei
10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...