Biciclist ,,beat mangă” din Teiuș, accidentat de un șofer care a deschis portiera fără sa se asigure: Polițiștii fac cercetări

Un biciclist ,,beat mangă” din Teiuș a fost accidentat de un șofer care a deschis portiera fără sa se asigure. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 martie 2026, în jurul orei 12.50, polițiștii din orașul Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza orașului, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Teiuș, în timp ce staționa pe strada Decebal, nu s-ar fi asigurat corespunzător la deschiderea portierei, moment în care l-ar fi acroșat pe un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Teiuș, care se deplasa pe bicicletă.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 50 de ani a suferit leziuni corporale ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în cazul bărbatului, în vârstă de 50 de ani, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,95 ‰ alcool pur în aer expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI