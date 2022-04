Beat și fără permis, un bărbat din Alba a provocat un accident de motocicletă și a fugit de la locul faptei: Ce au decis magistrații

Trei traficanți din Alba, condamnați la închisoare. Petreceri de pomină în casa unuia din ei: „Lăsa marfa în casă, pe farfurie. Se putea servi oricine”

Magistrații de la Tribunalul Alba au condamnat la închisoare pe trei bărbaţi care vindeau droguri de risc în orașul Cugir şi municipiul Alba Iulia. Doi dintre aceştia au primit pedepse cu executare, iar unul a fost condamnat cu suspendare.

În locuinţa unuia dintre aceştia aveau loc veritabile petreceri unde se consumau droguri, respectiv cannabis şi etnobotanice.

„La el acasă ne strângeam mai mulţi şi am văzut ca persoanele prezente să consume pudră, pe care (…) o punea la dispoziţie, posibil şi alte persoane să fi pus când n-am văzut eu, pe (…) l-am văzut când punea pe farfurie pudra. (…) punea pudra respectivă dintr-un plic, pe o farfurie sau pe telefon. Pudra respectivă era de culoare albă, fie praf fie ca nişte pietricele. Acesta lăsa marfa în casă pe farfurie şi de acolo se putea servi cine voia, el nu se uita cine trăgea sau nu de acolo. Nu ne cerea bani pentru pudră”, a declarat o tânără prezentă la petreceri. Declaraţia acesteia indică faptul că era vorba, cel mai probabil, despre substanţe psihoactive, resepctiv etnobotanice.

Prima sesizare a autorităţilor datează din septembrie 2020, când s-a constatat că mai mulţi tineri comercializează droguri de risc, respectiv cannabis, pe raza oraşului Cugir, cu preţul de 50-60 lei gramul.

Tranzacţiile aveau loc în locuinţe, precum şi pe stradă, în anumite locuri din oraş, unde se întâlneau cu consumatorii. Aceştia se aprovizionau reciproc cu droguri, în funcţie de cantităţile de care dispuneau. Clienţi erau zeci de consumatori de pe raza oraşului Cugir, în special tineri cu vârste cuprinse între 18-21 ani.

În funcţie de cantităţile de droguri pe care le deţineau, traficanţii obişnuiau să trimită clienţii de la un furnizor la altul, dacă erau căutaţi în perioade în care nu au marfă. În noiembrie 2020 a fost depus un denunţ împotriva a doi dintre traficanţi. Unul dintre aceştia vindea substanţe psihoactive pentru prizat la preţul de 100 lei gramul, iar drogurile de risc la preţul de 60 lei gramul. Acesta îşi schimba des domiciliul, locuind cu chirie în regim hotelier, având 4 sau 5 locaţii şi se întreţinea doar din traficul de droguri şi de etnobotanice. Vânzările de droguri se realizau de la domiciliul său, unde obişnuia să organizeze petreceri, punând la dispoziţia participanţilor substanţele interzise.

Pe lângă petreceri, acesta vindea şi în alte ocazii substanţele respective, la momentul respectiv fiind unul dintre cei mai cunoscuţi furnizori din Alba. Al treilea traficant, care avea legătură cu ceilalţi doi, a fost depistat în trafic, în zona municipiului Sebeş, având asupra sa o cantitate de cannabis. În final, prin reunirea cauzelor, în acest dosar au fost trimişi în judecată trei bărbaţi.

Primul dintre ei (C. D.), din Cugir, a fost condamnat la 5 ani şi 3 luni de închisoare cu executare, pedeapsă care cuprinde şi o condamnare cu suspendare anterioară, iar al doilea (G. Z.), din comuna Ighiu, a primit 2 ani şi 2 luni, tot în regim de detenţie. Cei doi sunt în arest preventiv din iunie 2021. Al treilea traficant (P.P.I.), din judeţul Sibiu, cel are avea droguri în maşină, a scăpat cu o pedeapsă de 3 luni cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani.

„Eu dau la orice prieten care cere, dar nu pe bani”

„Am aflat prin nişte cunoştinţe că are canabis. Pentru că îl cunoşteam, prin luna august anul trecut, i-am scris pe Facebook, ne-am întâlnit în oraş şi l-am întrebat dacă ştie pe cineva care poate să-mi vândă canabis. El a spus că mă poate ajuta. M-a sunat în aceeaşi zi şi mi-a spus că a făcut rost de canabis. A venit cu maşina, nu mai ştiu unde ne-am întâlnit şi mi-a dat un gram de canabis la preţul de 50 lei gramul. Ulterior am început să cumpăr canabis de la acesta. De atunci şi până luna trecută anul acesta am cumpărat canabis de la (…) de aproximativ 50 de ori, de fiecare dată cumpăram 5 grame de canabis la preţul de 40 lei gramul. Cumpăram canabis de la acesta aproximativ o dată pe lună… M-am întâlnit de câteva ori şi în haltă, în gara din Cugir, pe Râu şi de obicei unde era el. Îl sunam pe numărul lui, îl întrebam ce face şi îi spuneam că vreau să mă întâlnesc cu el”, a declarat un martor cu referire la traficantul din Cugir.

Bărbatul care organiza petrecerile nu a recunoscut iniţial faptele de vânzare de droguri. „Eu nu am vândut la nimeni nimic. Eu consum… Afirm că trag foarte mult, dau şi la prieteni dar nu pe bani. Nu mă ascund cu nimic din ceea ce fac. Dacă (…) a vândut mai departe nu e vina mea. Eu dau la orice prieten care cere, dar nu pe bani, ştie toată lumea”, le-a declarat anchetatorilor bărbatul din Ighiu, care, ulterior, a recunoscut faptele. Acesta a plănuit cum să se răzbune pe colaboratorull sub acoperire ale celor de la ”Crimă Organizată”, care a cumpărat droguri de la el obţinând dovezi clare împotriva sa.

Dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, instanţă care va pronunţa în perioada următoare hotărârea definitivă.

