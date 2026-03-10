Curier Județean

Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

De

Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 martie 2026, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla pe raza localității Berghin, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta sa parteneră, în vârstă de 26 de ani.

De asemenea, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 5 august 2025, pentru o perioadă de 12 luni.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

10 martie 2026

De

27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi Adunarea generală a membrilor CECCAR Filiala Alba va avea loc la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 14.00, în sistem hibrid. Ordinea de zi este următoarea: 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2025; 2. Execuția bugetului […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 martie 2026 | Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale Pe strada Calea Moților din Alba Iulia, pe sectorul cuprins între Kaufland și Micești, se desfășoară, marți, 10 martie 2026, în intervalul orar 9.00 – 15.00, lucrări de curățare a rigolei stradale. Din acest motiv, traficul rutier poate fi […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 martie 2026

De

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia și elevă la LPS Alba Iulia, a obținut rezultate bune la Campionatul Național de Haltere Seniori (Cupa României + Calificări), […]

Citește mai mult