Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție
Un bărbat din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 martie 2026, în jurul orei 19.00, în timp ce se afla pe raza localității Berghin, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta sa parteneră, în vârstă de 26 de ani.
De asemenea, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 5 august 2025, pentru o perioadă de 12 luni.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
