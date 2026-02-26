Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere și cu numerele provizorii expirate

Un bărbat de 54 de ani, din Vințu de Jos, a ajuns în arest pentru 24 de ore după ce a fost oprit în trafic de polițiști, pe o stradă din localitate. Oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul pe care îl conducea avea numere provizorii expirate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Vințu de Jos, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Bărbatul a fost identificat de polițiști, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lăutarilor din localitatea Vințu de Jos, iar din verificările efectuate, a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, polițiștii au stabilit faptul că numărul de înmatriculare provizoriu a autoturismului avea valabilitatea expirată.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI