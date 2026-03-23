Bărbat din Vințu de Jos, cercetat de polițiști după ce a fost oprit în trafic: Ce au descoperit oamenii legii

Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Vințu de Jos este cercetat de oamenii legii după ce a fost oprit în trafic. Polițiștii au constat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 martie 2026, în jurul orei 20.45, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Iorga din localitatea Vințu de Jos, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere.

