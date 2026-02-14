Curier Județean

Bărbat din Șibot, REȚINUT de polițiști pentru FURT: A sustras o bicicletă de pe o stradă din Vințu de Jos

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Un bărbat din Șibot a fost reținut de polițiști pentru furt. Acesta ar fi sustras o bicicletă de pe o stradă din Vințu de Jos.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Șibot, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 12/13 februarie 2026, bărbatul ar fi sustras din parcarea special amenajată pentru biciclete, de pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos, o bicicletă care era neasigurată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: arhivă

