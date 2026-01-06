Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor
Un bărbat din Șibot, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor.
Potrivit IPJ Alba, la data de 5 ianuarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Horea au depistat și reținut un bărbat de 28 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 5 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.
Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni Ninsorile şi zăpada abundentă depusă în ultima perioadă, dar și ţurţurii formaţi la nivelul acoperişurilor reprezintă un real pericol pentru cetățeni. Prefectura Alba informează că, în urma ninsorilor din ultima perioadă, este posibil ca zăpada de pe acoperișuri […]
VIDEO | Primarul din Sâncel a scos la deszăpezire și utilajele proprii, nu doar pe cele ale primăriei: „Administrația locală nu înseamnă doar întâlniri la birou, strângeri oficiale de mâini sau discuții politice sterile”
Primarul din Sâncel a scos la deszăpezire și utilajele proprii, nu doar pe cele ale primăriei: „Administrația locală nu înseamnă doar întâlniri la birou, strângeri oficiale de mâini sau discuții politice sterile” Primarul comunei Sâncel, Darius Cipariu, a scos la deszăpezire, după ninsorile abundente din ultimele zile, și utilajele proprii, nu doar cele ale primăriei. […]
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz
ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe o stradă din Alba Iulia. Accidentul s-a produs luni, 5 ianuarie 2026, pe strada Viadana. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații mixte
6-9 ianuarie 2026 | COD GALBEN de NINSORI în Alba și alte zone din țară: Ger, viscol, polei și precipitații...
Vechime în muncă 2026: Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă
Colegiul Medicilor propune recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă...
Știrea Zilei
VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri...
FOTO | Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână anonim: ,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări”
Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână...
Curier Județean
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor
Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după...
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni
Atenţie la căderea ţurţurilor de gheaţă şi la zăpada de pe acoperișuri: Măsuri de precauție pentru cetățeni Ninsorile şi zăpada...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului
6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului La data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Sărbătoarea aceasta...
VIDEO: Minune de Bobotează. În fiecare an, apele râului Iordan, în care a fost botezat Iisus Hristos, își schimbă cursul
Râul Iordan de Bobotează • Minunea întoarcerii apelor cursului răului Iordan de Bobotează • Iordanul în care a fost botezat...