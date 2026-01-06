Bărbat din Șibot, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor

Un bărbat din Șibot, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 2 ani după gratii după ce a întreținut acte sexuale cu un minor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 ianuarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Horea au depistat și reținut un bărbat de 28 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 5 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.

