Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan de polițiști: Ce alcoolemie avea

Un bărbat, de 37 de ani, a fost prins de polițiștii din Sebeș în timp ce conducea, pe strada Dorin Pavel, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 21/22 martie 2026, în jurul orei 01.45, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dorin Pavel din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

