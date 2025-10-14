Bărbat din Sântimbru, prins BĂUT la volan pe o stradă din Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Sântimbru a fost depistat de polițiștii din Alba Iulia în timp ce conducea, pe strada Tudor Vladimirescu, din Alba Iulia. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constat că bărbatul se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 13/14 octombrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Sântimbru.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

