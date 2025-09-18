Bărbat din Roșia Montană, cercetat pentru FURT: Ar fi pătruns într-o cabană din Șard și ar fi sustras bunuri de aproape 800 de lei

Un bărbat din Roșia Montană este cercetat pentru după ce ar fi pătruns într-o cabană din Șard și ar fi sustras bunuri de aproape 800 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Roșia Montană, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 25 iulie 2025, bărbatul ar fi pătruns în interiorul unei cabane aflate pe raza localității Șard, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, în valoare totală de 765 lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

