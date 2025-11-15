Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție

Un bărbat din Ohaba a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Ohaba, județul Alba, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 29 septembrie 2025, pentru o perioadă de 6 luni. Acesta nu ar fi respectat distanța minimă de 50 de metri față de fosta sa soție.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

