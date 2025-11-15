Rămâi conectat

Curier Județean

Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție

Un bărbat din Ohaba a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Ohaba, județul Alba, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 29 septembrie 2025, pentru o perioadă de 6 luni. Acesta nu ar fi respectat distanța minimă de 50 de metri față de fosta sa soție.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | ,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 noiembrie 2025

De

,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei Timp de aproape o lună, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș s-a transformat într-un spațiu plin de culoare, zâmbete și curiozitate, unde preșcolarii și elevii din clasele primare au descoperit, prin intermediul atelierelor […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 noiembrie 2025

De

15 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o avertizare cod galben de ceață în Alba și alte județe din țară. Avertizarea now casting este valabilă în intervalul orar 6.00-9.00 în tot județul Alba. Astfel, se […]

Citește mai mult

Curier Județean

15-16 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

15 noiembrie 2025

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 15-16 noiembrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 46 de minute

Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic în contul tău?”

Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic...
Actualitateacum 2 ore

Indemnizația de hrană în România: 347 de lei lunar pentru bugetari. Cine mai primește sprijinul de la stat

Indemnizația de hrană în România: 347 de lei lunar pentru bugetari. Cine mai primește sprijinul de la stat Indemnizația de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 12 minute

ACCIDENT pe DJ 107I, la Berghin: Pieton ,,mort de beat”, lovit de o mașină. Bărbatul circula pe mijlocul drumului

ACCIDENT pe DJ 107I, la Berghin: Pieton ,,mort de beat”, lovit de o mașină. Bărbatul circula pe mijlocul drumului Un...
Ştirea zileiacum 13 ore

Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”

Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pentru un proiect privind turismul cultural: ,,Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție

Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție Un bărbat din...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | ,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei

,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum 3 zile

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ

14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
Opinii - Comentariiacum o zi

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet

14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea