Curier Județean

Bărbat din Ocoliș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 11 ani după gratii pentru trafic de droguri de mare risc

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bărbat din Ocoliș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 11 ani după gratii pentru trafic de droguri de mare risc

Un bărbat din Ocoliș, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 11 ani după gratii pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Ocoliș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 22 ianuarie 2026, de către Tribunalul Cluj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 10 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cugirean de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: A intrat într-un magazin alimentar și a sustras o sticla de băutură spirtoasă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 ianuarie 2026

De

Cugirean de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: A intrat într-un magazin alimentar și a sustras o sticla de băutură spirtoasă Un cugirean de 38 de ani a fost reținut de polițiști după ce a intrat într-un magazin alimentar și a sustras o sticla de băutură spirtoasă. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie […]

Citește mai mult

Curier Județean

SCANDAL cu lovituri de cuțit la Roșia Montană: Adolescent de 19 ani, bătut și tăiat de un tânăr de 27 de ani, în curtea fostei uzine de la Gura Roșiei. Agresorul a fost reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 ianuarie 2026

De

SCANDAL cu lovituri de cuțit la Roșia Montană: Adolescent de 19 ani, bătut și tăiat de un tânăr de 27 de ani, în curtea fostei uzine de la Gura Roșiei. Agresorul a fost reținut Un adolescent de 19 ani din Roșia Montană a fost bătut și tăiat de un tânăr de 27 de ani, în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare Un cuplu de tineri din județul Hunedoara, cu un autoturism Audi, a rămas împotmolit, marți, 27 ianuarie 2026,  în jurul orei 21.30 în zona lacului Canciu (Muntii Șureanu). Asta după ce […]

Citește mai mult