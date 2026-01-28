Bărbat din Ocoliș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 11 ani după gratii pentru trafic de droguri de mare risc

Un bărbat din Ocoliș, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta aproape 11 ani după gratii pentru trafic de droguri de mare risc.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Ocoliș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 22 ianuarie 2026, de către Tribunalul Cluj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 10 ani și 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

