Bărbat din Ocna Mureș, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut

Un bărbat din Ocna Mureș, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud. Va sta un an după gratii pentru că a condus băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat de 32 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 27 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

