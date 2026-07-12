VIDEO | Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia
Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia
Un blăjean de 58 de ani, a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 11 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, ar fi încălcat măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 5 martie 2026, pentru o perioadă de 6 luni, și s-ar fi apropiat de fosta sa soție, în vârstă de 53 de ani. Bărbatului îi este interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră și de reședința acesteia, obligație pe care ieri, 11 iulie 2026, în jurul orei 13.00, acesta a încălcat-o, fiind identificat de către polițiști în incinta imobilului în care femeia locuiește.
În cursul zilei azi, 12 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere
Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere Un bărbat din Mogoș s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere. Potrivit IPJ […]
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate
Peste 30 de milioane de lei pentru transformarea uneia dintre cele mai circulate axe din Aiud: Primăria a lansat licitația pentru noul coridor de mobilitate Primăria Aiud a lansat, în 7 iulie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului „Realizare Coridor de […]
Video | Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți”
Doi bicicliști din Alba, implicați în accidente grave în ultimele 24 de ore: Unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba: ,,Regulile de circulație sunt pentru toți” În doar 24 de ore, doi bicicliști au fost implicați în accidente rutiere: unul a murit, celălalt luptă pentru viață. IPJ Alba atrage atenția că regulile de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Ce venituri nu îți cresc pensia, deși ai plătit impozit pentru ele
PENSII 2026 | Ce venituri nu îți cresc pensia, deși ai plătit impozit pentru ele În România, nu toate veniturile...
Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern
Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp riscă suspendarea automată a permisului, fără înștiințare. Noua regulă aprobată de Guvern Guvernul...
Știrea Zilei
Încă un refresh pe bani mulți: Consiliul Județean Alba alocă 240.000 de lei pentru platformele turistice ale județului
Peste 240.000 de lei pentru promovarea online a turismului din Alba. Consiliul Județean caută firmă care să dezvolte și să...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și fără permis de conducere
Bărbat din Mogoș, cu dosar penal: A fost prins de polițiști pe DC 155, la volanul unui tractor neînmatriculat și...
VIDEO | Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia
Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...