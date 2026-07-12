Curier Județean

VIDEO | Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

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Blăjean de 58 de ani, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia

Un blăjean de 58 de ani, a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta parteneră. A fost prins în imobilul unde locuiește femeia.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 11 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, ar fi încălcat măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 5 martie 2026, pentru o perioadă de 6 luni, și s-ar fi apropiat de fosta sa soție, în vârstă de 53 de ani. Bărbatului îi este interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră și de reședința acesteia, obligație pe care ieri, 11 iulie 2026, în jurul orei 13.00, acesta a încălcat-o, fiind identificat de către polițiști în incinta imobilului în care femeia locuiește.

În cursul zilei azi, 12 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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