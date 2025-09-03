Bărbat din județul Sibiu, REȚINUT în Alba pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea

Bărbat din județul Sibiu, REȚINUT în Alba pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din județul Sibiu a fost reținut de oamenii legii în Alba pentru conducere sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 21.40, polițiștii din Abrud au oprit, pentru control, pe strada Republicii din oraș, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, din județul Sibiu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În cursul zilei de 4 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

