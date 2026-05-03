FOTO | George Arion (CS Universitar din Alba Iulia), medalie de bronz la Campionatul European de Powerlifting 2026
Ziua și performanțele remarcabile pentru sportivii din Alba Iulia la Campionatul European de Powerlifting 2026 de la Pilsen (Cehia).
Duminică, 3 mai 2026, George Arion (CS Universitar din Alba Iulia) a cucerit medalia de bronz la categoria de greutate 105 kg U23! “Felicitari, George Arion! Mulțumim CS Universitar din Alba Iulia pentru sprijin! Din nou, nu e nevoie de scrieri savante, noi livrăm”, a transmis președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan.
Foto: Federația Română de Powerlifting
