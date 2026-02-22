Bărbat din Galați, REȚINUT în Alba Iulia după ce l-a agresat pe un alt gălățean: Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

Bărbat din Galați, REȚINUT în Alba Iulia după ce l-a agresat pe un alt gălățean

Un bărbat din Galați a fost reținut în Alba Iulia după o agresiune asupra unui alt gălățean.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 februarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Barcea, județul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 21/22 februarie 2026, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, în timp ce se afla pe strada Mircea Eliade din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Tecuci, județul Galați, provocându-i acestuia leziuni corporale.

Bărbatul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI