Curier Județean

Bărbat din Galați, REȚINUT în Alba Iulia după ce l-a agresat pe un alt gălățean: Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Bărbat din Galați, REȚINUT în Alba Iulia după ce l-a agresat pe un alt gălățean

Un bărbat din Galați a fost reținut în Alba Iulia după o agresiune asupra unui alt gălățean. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 februarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Barcea, județul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 21/22 februarie 2026, bărbatul, în vârstă de 30 de ani, în timp ce se afla pe strada Mircea Eliade din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Tecuci, județul Galați, provocându-i acestuia leziuni corporale.

Bărbatul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 minute

în

22 februarie 2026

De

Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!” În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri. Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 37 de minute

în

22 februarie 2026

De

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026. Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur. Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 […]

Citește mai mult

Curier Județean

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați În noaptea de 21/22 februarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia și în zona Munților Apuseni, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto […]

Citește mai mult