Bărbat din Cugir, cercetat pentru furt, după ce ar fi sustras bicicleta unei femei

FOTO| Un elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia a primit gradul de elev plutonier adjutant, cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare

Pentru a ajunge să excelezi într-un domeniu trebuie să muncești foarte mult, astfel încât prin muncă să îți valorifici talentul. Ambiția, motivația, perseverența și pasiunea în tot ceea ce face sunt puternic ancorate în caracterul elevului Călin Hartzos, care poartă acum pe umeri gradul de elev plutonier adjutant al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Este cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare și este purtat în fiecare an de elevul care prin perseverență, determinare și ambiție reușește să fie timp de trei ani, cel mai bun elev din anul său de studiu.

Încă de la admiterea în colegiul militar, Călin și-a exersat abilitățile, reușind să obțină performanțe în orice domeniu de studiu și-a dorit, fie că este vorba despre matematică, fizică, limba română, limba engleză, istorie sau dezbateri. Obiectivul său constant a fost acela de a fi cel mai bun în ceea ce face și de a reprezenta un model pentru colegi despre cum succesul poate fi și al lor, ca rezultat al muncii şi ambiţiei. Media generală obținută după primul an de studiu a fost 9,97, medie care l-a situat pe Călin pe locul al doilea în ierarhia colegiului și primul în anul lui de studiu. Menținându-se pe drumul performanței, Călin a reușit să finalizeze clasa a X-a și clasa a XI-a cu media generală 10, situându-se în fruntea ierarhiei.

Pentru Călin, gradul de elev plutonier adjutant este rodul muncii depuse în cei trei ani de studiu și o încununare a performanțelor obținute până acum. De asemenea, din noua postură în care se află, speră ca elevii mai mici să găsească în el un model iar colegii, sprijin și susținere.

„După trei ani în colegiul militar, ani în care am învățat, am muncit, dar m-am și distrat atunci când a fost cazul, a venit momentul pentru culegerea roadelor. Avansarea la gradul de elev plutonier adjutant are pentru mine o valoare simbolică. Funcția care vine odată cu gradul este una reprezentativă pentru ceea ce înseamnă ambiția și perseverența. Sper ca propriul exemplu să fie mai mult decât o realizare individuală, sper că în calitate de elev plutonier adjutant voi putea inspira noua generație de boboci, susținându-mi în același timp colegii care au deja experiență în colegiul militar”, a mărturisit elevul plutonier adjutant Călin Hartzos.

Felicitări, Călin, îți dorim să te bucuri de succes și în această misiune!