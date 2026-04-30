Bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori: A sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei

Bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori: A sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei

Un bărbat din Bucerdea Grânoasă este cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori după ce a sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 aprilie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală au constatat, în urma verificărilor efectuate în teren, un număr de 275 de cioate arbori tăiați și sustrași fără drept de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

A rezultat un volum total de aproximativ 464 de metri cubi, în valoare totală de 460.000 de lei, cantitatea de material lemnos fiind indisponibilizată valoric.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și furt de arbori.

Acțiune pentru combaterea tăierilor ilegale de arbori la Galda de Jos: Polițiștii au confiscat aproape 40 metri cubi de lemn Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au desfășurat la data de 29 aprilie 2026, o acțiune pe raza localității, având drept scop prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. La activități, alături […]

Peste 100 de elevi din Cugir au învățat despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței. Activități preventiv-informative, organizate de polițiști Polițiștii din Cugir au desfășurat, miercuri, 29 aprilie 2026, o serie de activități preventiv-informative în unitățile de învățământ de pe raza orașului. Activitățile au urmărit informarea elevilor și creșterea gradului de conștientizare cu […]

Bărbat de 54 de ani, din Cugir, trimis în judecată după două episoade de „aventuri bahice" la volan Un bărbat de 54 de ani, din Cugir, va fi judecat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia pentru conducere sub influența alcoolului – două acte materiale și conducere fără permis. Miercuri, 29 aprilie 2026, judecătorul de cameră preliminară […]

