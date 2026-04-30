Bărbat din Bucerdea Grânoasă, cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori: A sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei
Un bărbat din Bucerdea Grânoasă este cercetat de polițiști pentru tăiere ilegală și furt de arbori după ce a sustrat peste 460 metri cubi de lemn, în valoare de 460.000 lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 aprilie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală au constatat, în urma verificărilor efectuate în teren, un număr de 275 de cioate arbori tăiați și sustrași fără drept de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.
A rezultat un volum total de aproximativ 464 de metri cubi, în valoare totală de 460.000 de lei, cantitatea de material lemnos fiind indisponibilizată valoric.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și furt de arbori.
