Bărbat din Blaj, prins BĂUT la volan pe DN 1, între Teiuș și Alba Iulia. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 35 de ani, din Blaj, a fost depistat de polițiști pe DN 1, între Teiuș și Alba Iulia, în timp ce conducea sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 22 martie 2026, în jurul orei 08.00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit, pentru control, pe DN 1, la kilometrul 386+500 de metri, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Blaj, care circula pe direcția Teiuș – Alba Iulia.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

