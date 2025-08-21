Bărbat din Berghin, reținut de polițiști după ce și-a agresat un consătean. Cei doi consumaseră alcool împreună

Un bărbat din Berghin a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat un consătean. Pe baza consumului de alcool, aceștia au început să se certe

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, în seara zilei de 19 august 2025, în jurul orei 22:50, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, bărbatul ar fi agresat fizic un consătean în vârstă de 38 de ani, provocându-i leziuni corporale.

În urma loviturilor puternice primite, victima a avut nevoie de asistență medicală, fiind transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Conform polițiștilor, bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Astăzi,, agresorul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale care se impun în acest caz.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorilor.

