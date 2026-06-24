Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție, adus în țară din Germania. Va sta după gratii 1 an și o lună

Un bărbat de 55 de ani din județul Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție a fost adus în țară de oamenii legii.

Individul va sta după gratii un an și o lună.

Potrivit Poliția Română, la data de 22 iunie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 55 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Aiud, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și o lună.

Alte persoane aduse în țară de Poliția Română:

În perioada 22 – 23 iunie 2026, Poliția Română a adus în țară 4 persoane, inclusiv persoana din Alba, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă.

La data de 23 iunie 2026, a fost adus în țară un bărbat, de 31 de ani, din Bihor, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost adus din Spania, având emis de către Judecătoria Oradea, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.

De asemenea, la aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 28 de ani, din Suceava, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Vatra Dornei, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 5 luni.

Totodată, la data de 23 iunie 2026, a fost adus în țară un bărbat, de 60 de ani, din București, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Acesta a fost adus din Olanda, având emis de către Judecătoria Sectorului 4 din București, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 7 ani, 4 luni și 891 de zile.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.

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