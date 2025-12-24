Bărbat din Alba Iulia, reținut: S-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat de polițiști
Un bărbat de 30 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta sa parteneră.
Potrivit IPJ Alba, la data de 23 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în data de 23 decembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
