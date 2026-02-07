Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu. Ce alcoolemie avea șoferul

Un bărbat din Alba Iulia a fost depistat de către polițiști în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice la volanului unui autoturism, vineri, 6 februarie. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0.64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 februarie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.64 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

