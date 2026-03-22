Bărbat din Alba Iulia cu „alcool la bord” pe DJ 107: Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 55 de ani, a fost depistat de polițiștii rutier în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice la volan, pe DJ 107, în localitatea Teleac.

Conform IPJ Alba, la data de 21 martie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe DJ 107, în localitatea Teleac, județul Alba, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI