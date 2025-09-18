Bărbat din Aiud, cercetat de polițiști! A furat 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din comuna Bucium

Bărbat din Aiud, cercetat de polițiști pentru furtul a 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din satul Izbita, comuna Bucium

Polițiștii din Bucium au prins un bărbat din Aiud, de 44 de ani, bănuit că a furat 2,5 tone de piatră albă de pe un teren din satul Izbita. Prejudiciul a fost recuperat, iar cercetările continuă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 septembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Bucium au identificat un bărbat de 44 de ani, din municipiul Aiud, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 9 septembrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat pe raza localității Bucium, sat Izbita, și ar fi încărcat, într-o autoutilitară, 2.5 tone de piatră albă.

Piatra ar fi fost sustrasă de pe un teren neîmprejmuit care aparține unui bărbat de 37 de ani, din localitatea Bucium.

Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

