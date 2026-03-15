Bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos, la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia

Un bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos a fost suprins de oamenii legii la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 martie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Crăciunelu de Jos.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce anulat din data de 19 aprilie 2024.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

