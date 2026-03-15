Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos, la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia

Un bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos a fost suprins de oamenii legii la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 martie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Crăciunelu de Jos.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce anulat din data de 19 aprilie 2024.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de secunde

în

15 martie 2026

De

ACCIDENT în Sebeș: Coliziune între 3 autovehicule pe strada Dorin Pavel Accident rutier în Sebeș duminică la prânz.  „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Sebes, str. Dorin Pavel. În accident ar fi 3 auto implicate, fara persoane încarcerate. Forțe alocate: 1 […]

Curier Județean

15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

15 martie 2026

De

15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor” Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud și-a serbat, duminică, 15 martie 2026 hramul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Mănăstirea este ridicată în apropierea locului numit „Râpa Robilor”, acolo unde au fost îngropați numeroși deținuți politici […]

Curier Județean

9-13 martie 2026 | Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 martie 2026

De

Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba În săptămâna 9 – 13 martie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba, împreună cu polițiști din Ocna Mureș și Zlatna, au desfășurat 18 activități informativ-preventive, în patru unități de învățământ aflate pe raza orașelor Ocna […]

