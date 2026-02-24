Bărbat de 58 de ani, din Maramureș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Va sta aproape 6 ani după gratii pentru contrabandă
Un bărbat de 58 de ani, din Maramureș, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia. Va sta aproape 6 ani după gratii pentru contrabandă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 23 februarie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 23 februarie 2026, de către Judecătoria Vișeu de Sus.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.
Bărbatul a fost predat Serviciului de Investigații Criminale în vederea depunerii în penitenciar.
