Bărbat de 53 de ani din Alba Iulia, ARESTAT preventiv pentru 30 de zile: Este cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Un bărbat de 53 de ani din Alba Iulia a fost depistat și reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de către Tribunalul Alba.

Acesta este cercetat pentru lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

Conform IPJ Alba, la data de 20 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 20 martie 2026, de către Tribunalul Alba, pentru o perioadă de 30 de zile.

